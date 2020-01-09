#هكذا_تكلم_سليماني …. عن الحاج عماد مغنية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 23:32
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قائد القوة الصاروخية في الحرس الثوري العميد حاجي زاده: إيران أنهت معادلة الرعب والمهم أنها كسرت الهيبة الأميركية
حاجي زاده: اغتيال القائد قاسم سليماني سيحدث تسونامي في المنطقة وبدأت معه ثورة جديدة ستجرف كل القواعد الأميركية
حاجي زاده: كان بإمكاننا قتل 500 جندي في هذه العملية لو أردنا ولا شك أن هناك قتلى ومصابين بين القوات الأميركية
طهران: مراسم تأبين للشهيد القائد قاسم سليماني ورفاقه في حسينية الإمام الخميني بحضور الإمام السيد علي الخامنئي
السيد صفي الدين: دماء القادة الشهداء أطلقت أول شرارة لاقتلاع الوجود الأميركي من المنطقة والرد الإيراني ما هو إلا البداية
ترامب: لا أفضل العودة إلى الكونغرس في مسألة شن حرب على إيران وصادقت على حزمة جديدة من العقوبات على طهران
نانسي بيلوسي: حماية الأميركيين مسؤولية الكونغرس وما قامت به إدارة ترامب تصعيد غير مقبول ولم يجعل الأميركيين أكثر أمناً
وزير الخارجية الروسي: اغتيال سليماني من قبل الولايات المتحدة يمثل خرقاً للقانون الدولي وسيؤدي إلى عواقب خطيرة
الشيخ قيس الخزعلي: ردنا لن يكون أقل من الرد الإيراني وإذا رفض الاحتلال الأميركي الانسحاب من العراق سيتلقى رداً مزلزلاً
رويترز: سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية التي توجد فيها قوات أميركية في محافظة صلاح الدين العراقية
تجمع في ساحة المحافظة باللاذقية تنديداً بجريمة اغتيال الفريق الشهيد سليماني والقائد الجهادي المهندس ورفاقهما
مجلس الأمن الدولي يؤكد تمسك الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة وبنظام دولي قائم على القانون الدولي
كتلة الوفاء للمقاومة: المستجدات المحلية والإقليمية تفرض تشكيل حكومة تنهض بمسؤولية إدارة شؤون البلاد وتصحح الأوضاع
الوفاء للمقاومة: للشعب اللبناني مصلحة أكيدة في تحقق أهداف قوى التحرر والعدالة والمقاومة للاحتلال والتبعية والارتهان
الرئيس بري: الوضع في المنطقة غير جيد والوضع في لبنان يتدحرج والمطلوب حكومة تكنو سياسية ليكون هناك انسجام وبرنامج
تكتل لبنان القوي: نحن مع حكومة اختصاصيين وموقفنا لم ولن يتغير ودعم الرئيس المكلف لإنجاز مهمته هو أمر مفروغ منه
لبنان: النيابة العامة التمييزية تمنع كارلوس غصن من السفر وتطلب من السلطات اليابانية تسليم ملفه القضائي
وزيرة الطاقة: التغذية الكهربائية تعود تدريجياً بعد أن بدأت باخرة الغاز أويل تفريغ حمولتها رغم الظروف المناخية الصعبة
رئيس منظمة الطيران الإيرانية: مزاعم إصابة طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ غير علمية ولا يمكن أن تكون صحيحة
أفغانستان: مقتل قيادي في طالبان وعدد من المقاتلين غارة جوية أميركية في مقاطعة شينداد بمحافظة هرات
وزير الخارجية الفرنسي: التصعيد في ليبيا يهدد استقرار المنطقة بكاملها وندعو لإجراء حوار ليبي داخلي للخروج من الأزمة
الوكالة الفرنسية: المشير خليفة حفتر يرفض وقف إطلاق النار في ليبيا والذي دعت إليه أنقرة وموسكو
أنغولا: 41 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة التي انهمرت على مناطق مختلفة خلال أقل من 24 ساعة
محللة عسكرية من مؤسسة راند: الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد هدفت لتحييد قدراتها العسكرية
البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أن يحال إلى مجلس اللوردات للتصديق عليه
وزارة الدفاع النيجرية: مقتل 88 شخصاً بينهم 63 "إرهابياً" في هجوم على معسكر للجيش في النيجر على الحدود مع مالي
السيد حسن نصرالله يتحدث في ذكرى أسبوع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
الاحتفال يقام بعد ظهر يوم الأحد 14:30 بالتوازي في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والنبطية وصور وبنت جبيل
#هكذا_تكلم_سليماني …. عن الحاج عماد مغنية
منذ 43 mins
9 January، 2020
ايران
-
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
هكذا تكلم الشهيد الفريق قاسم سليماني عن الشهيد القائد عماد مغنية
المصدر:
موقع المنار
هكذا تكلم سليماني
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