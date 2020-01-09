#هكذا_تكلم_سليماني …. عن #حزب_الله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 23:32

#هكذا_تكلم_سليماني …. عن #حزب_الله

منذ 50 mins 9 January، 2020
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

هذا ما قاله الشهيد الفريق قاسم سليماني عن حزب الله.

المصدر: موقع المنار

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