#هكذا_تكلم_سليماني …. عن معركة سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 23:32

#هكذا_تكلم_سليماني …. عن معركة سوريا

منذ 53 mins 9 January، 2020
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

هذا ما قاله الشهيد قاسم سليماني عن معركة سوريا.

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