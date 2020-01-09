“قوات حفتر”: نرحب بالمبادرة الروسية ولكن سنواصل القتال باتجاه طرابلس

أكدت قوات خليفة حفتر الخميس مواصلتها “الأعمال القتالية باتجاه طرابلس رغم الترحيب بالمبادرة الروسية”.

وقال الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري إن القيادة العامة ترحب بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وشدد المسماري على “استمرار القوات المسلحة الليبية في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي تثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها”.

وأضاف المسماري أن “تلك المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات التي تزودها بمعدات عسكرية وذخائر وأسلحة مختلفة، فضلا عن الطائرات الهجومية المسيرة”.

وتابع المسماري ان “تلك الدول والحكومات الداعمة للمجموعات الإرهابية في طرابلس، تقوم بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين من جميع أنحاء العالم للقتال ضد القوات المسلحة والشعب الليبي”.

والأربعاء، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتبارا من ليلة الأحد.