التحكم المروري: قطع السير على تقاطع #المدينة_الرياضية في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 21:56

التحكم المروري: قطع السير على تقاطع #المدينة_الرياضية في بيروت

منذ 2 ساعة 9 January، 2020
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