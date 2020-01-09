السيد صفي الدين: الرد الإيراني بالصواريخ على القواعد الأميركية ما هو الا بداية الطريق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2020 - 20:16

السيد صفي الدين: الرد الإيراني بالصواريخ على القواعد الأميركية ما هو الا بداية الطريق

منذ 14 mins 9 January، 2020
السيد هاشم صفي الدين
لبنان

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال مجلس “اللطم الثوري الموحد” تأبينا للشهداء القادة وتزامنا مع ذكرى شهادة السيدة الزهراء، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية أن “الرد الإيراني الأخير بالصواريخ على القواعد الأميركية ما هو الا بداية الطريق”، مشيرا الى أن “دماء الشهيد قاسم سليماني ومن معه أطلقت الشرارة الأولى لقلع الوجود الأميركي من المنطقة إيذانا بزوال إسرائيل من الوجود”.
وتوجه للشهداء قائلا: “اننا في حزب الله حملنا راية الجهاد والمقاومة دفاعا عن المقدسات سوف نبقى على هذا العهد لتحقيق كامل الاهداف وسنكون في مقدمة المدافعين المطالبين بئأر الشهداء قاسم وأبو مهدي ومن معهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة