مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الخميس 09-01-2020

لمن لم يفهم رسالةَ عينِ الاسد بعد، كانَ بعضُ شرحِها العسكري وما هو ابعد، من قبلِ قائدِ القوةِ الصاروخية في الحرسِ الثوري للجمهوريةِ الاسلاميةِ الجنرال أمير علي حاجي زادة..

نعرفُ ماذا استهدَفنا، ولو ارَدْنا المزيدَ لاَصَبنا، قال الجنرال حاجي زادة..

وبعدَ شرحٍ تفصيليٍ للعمليةِ وتأكيدِه كذبَ دونالد ترامب عندما نفى وقوعَ خسائرَ بشرية، اعتبرَ حاجي زادة أنَ اغتيالَ الفريق قاسم سليماني كانَ أكبرَ خطأ استراتيجي ارتكبتهُ الولاياتُ المتحدةُ.

عمليةُ استهدافِ قاعدةِ عينِ الأسد الاميركيةِ تختلفُ عن العملياتِ السابقة، كان بامكانِنا أن نستهدفَ مقراتِ استقرارِ القواتِ الاميركية، لكنها لم تكن هدفَنا بحدِّ ذاتِها قالَ قائدُ القوةِ الصاروخية في الحرس الثوري، مضيفاً: كنا نتوقعُ رداً اميركياً ، لكنْ لم تطلق رصاصةٌ أميركيةٌ واحدةٌ ضدَ الاهدافِ الايرانية، والخلاصةُ أنَ مرحلةَ اضرب واهرب قد انتهت..

وما لم ينتهِ بعدُ هو الردُ على دماءِ الشهداءِ القادة، والنتيجةُ التي لا يُقْبَلُ دونَها، هي خروجُ القواتِ الاميركيةِ من المنطقة..

اما وفقَ المنطقِ الاميركي فانَ دونالد ترامب شخصٌ غيرُ سوِيّ، يأخذُ بلادَه والعالمَ الى المجهول، بحسبِ الشعبِ الاميركي ومحللينَ نفسيينَ وسياسيين ، امّا بحسبِ رئيسة مجلس النواب ناننسي بيلوتسي فلا اعتقادَ أنَ ادارةَ ترامب جعلت اميركا أكثرَ امناً باغتيالِ الجنرال سليماني.. وفي محاولةٍ للحدِّ من التدهورِ يذهبُ الكونغرس للتصويتِ على قرارٍ يمنعُ ترامب من خوضِ حربٍ ضدَ ايران ..

امّا مخاضُ الانسحابِ الحتمي للقواتِ الاميركيةِ من العراق والمنطقةِ فيستشرفُه الصهاينةُ عويلا ً وسيناريوهاتٍ مرعبة. موقعُ المونيتور الصهيونيُ نقلَ عن مسؤولٍ امنيٍ كبيرٍ قولَه اِنَ الكيانَ العبريَ سيبقى بمفردِه في هذا التوقيتِ الاكثرِ حساسية، ولا يوجدُ سيناريو اسوأُ من هذا السيناريو بالنسبةِ للامنِ القومي الاسرائيلي..

في لبنانَ قراءةٌ غيرُ جيدةٍ على الاطلاقِ للوضعِ في المنطقةِ بحسبِ الرئيس نبيه بري، أما الوضعُ في لبنانَ فمن السيِّئِ الى الاسوأ، والمطلوبُ بحسبِ الرئيس بري حكومةٌ سريعاً، عنوانُها تكنوسياسي..

حكومةٌ تفرضُ المستجداتُ المحليةُ والاقليميةُ ان تَحميَ مصالحَ اللبنانيين وتُولِي عنايتَها الفائقةَ لتصحيحِ الأوضاعِ الماليةِ والنقديةِ والاقتصاديةِ والمعيشية، وتعيدُ الانتظامَ لعملِ المؤسسات، بحسبِ كتلةِ الوفاء للمقاومة..

المصدر: قناة المنار