وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان التطورات في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس في العاصمة الجزائرية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم تطورات الأزمة الليبية على ضوء المستجدات المتسارعة هناك.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها “التقى شكري وبوقادوم اليوم ضمن زيارة الأول للجزائر وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك”، وتابع “شمل اللقاء تبادل الرؤى حول القضايا والأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك”.

وأكد شكري خلال اللقاء على “الأهمية التي توليها القاهرة لدفع مسار التنسيق والتعاون الثنائي مع الجزائر على ضوء الروابط الوطيدة والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين”، وشدد على “أهمية تجنب إضفاء المزيد من التعقيد أو التصعيد على المشهد الليبي عبر التصدي لمحاولات التدخل العسكري الأجنبي”.

ودعا شكري إلى “تكثيف الجهود الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لكافة جوانب الأزمة الليبية ودعم جهود المبعوث الأممي واستكمال تحضيرات مسار برلين السياسي”.

المصدر: سبوتنيك