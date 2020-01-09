عريقات: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن “المطلوب من الاتحاد الأوروبي اليوم هو الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين بما فيها القدس الشرقية وإلغاء شروط التمويل التي فرضها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني”.

وشدد عريقات الخميس على “تصميم القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإلزام إسرائيل(السلطة القائمة بالاحتلال) بعدم عرقلة إجرائها في القدس وغيرها من أرض فلسطين المحتلة”، وتابع “لن يصدر المرسوم الرئاسي قبل أن تتعهد إسرائيل بعدم عرقلة الإنتخابات في القدس الشرقية”، وطالب “الدول الأوروبية بالضغط على إسرائيل وتقديم تعهد رسمي يفيد بإجراء الإنتخابات”.

المصدر: وكالة معاً