ترامب يزعم أن سليماني كان يخطط لتفجير إحدى السفارات الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 20:16

ترامب يزعم أن سليماني كان يخطط لتفجير إحدى السفارات الأميركية

منذ 44 mins 9 January، 2020
أخبار موقع المنار

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