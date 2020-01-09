النائب كنعان بعد اجتماع التكتل: موقفنا لم يتغير من حكومة اختصاصيين

عقد “تكتل لبنان القوي” اجتماعه الدوري، في مركزية “التيار الوطني الحر” – سنتر “ميرنا شالوحي”، في سن الفيل برئاسة الوزير جبران باسيل.

وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: “نحن مع لم الشمل بالمعنى الوطني، لأن لكل فريق الحق في أن يكون له رأيه السياسي ومشروعه ورؤيته، والالتقاء مطلوب على الأمور الجدية لا تقاسم الحصص. ونحن مع حكومة اختصاصيين، وموقفنا لم ولن يتغير، ودعم الرئيس المكلف لانجاز مهمته مفروغ منه، وهو ما يجب أن يكون من ضمن خطة انقاذية. ومنذ اليوم الأول، طرحنا على الرئيس المكلف في الاستشارات النيابية، أن تحمل الحكومة خطة إنقاذية للخروج من الأزمة، وألا يكون تشكيل الحكومة لمجرد التشكيل”.

أضاف: “المعايير الواحدة لتأليف الحكومة تسري على الجميع، فلتكن حكومة اختصاصيين، على ان تحترم وحدة المعايير وتولد حكومة اليوم قبل الغد، تجسد إرادة الناس، فالموضوع بالنسبة إلينا ليس موضوع سلطة، بل يتعلق بالبلد والأزمة وضرورة وقف الانهيار الحاصل منذ فترة، ما يتطلب حلا جذريا يضع حدا للمسار الانحداري. ونحن نسهل، ومستعدون للتسهيل الى آخر الحدود، على أن تحترم وحدة المعايير”.

وفي الشق المالي والاقتصادي، اعتبر كنعان “أن تصحيح هذا الوضع يتطلب حكومة، وأخذ معاناة الناس في الاعتبار”، وقال: “إن موازنة عام 2020 تتضمن أمورا أساسية تجعل منها مطلوبة اليوم قبل الغد، خصوصا لناحية نقص الايرادات بقيمة 4 مليار بحسب وزارة المال، نتيجة المعاناة التي نتجت ما بعد 17 تشرين الأول 2019. والمشروع الجديد لموازنة 2020، كما عدلته لجنة المال، هو موثوق بأرقامه الى حد كبير، وليس مشروعا يتناقض مع الواقع، اللهم الا يستمر الانهيار السياسي الذي ينعكس على الاقتصاد. والمسألة تحتاج إلى جدية في التعاطي مع الاصلاح المالي والاقتصادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام