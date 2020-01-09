ترمب: لا أفضل العودة إلى الكونغرس في مسألة شن حرب على #إيران لكن ربما أقوم بذلك حسب الوضع وقتها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 20:16

ترمب: لا أفضل العودة إلى الكونغرس في مسألة شن حرب على #إيران لكن ربما أقوم بذلك حسب الوضع وقتها

منذ 1 ساعة 9 January، 2020
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