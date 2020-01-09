الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في باريس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 18:36

الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في باريس

منذ 6 mins 9 January، 2020
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