عودة وفد حزب الله من طهران بعد تقديمه واجب العزاء بسليماني

أعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله ببيان، أن “وفد الحزب الذي ضمَّ نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ومسؤول الملف العراقي الشيخ محمد كوثراني والنائب حسين الحاج حسن، عاد الى بيروت بعد أن أدى واجب التعزية في طهران بشهادة الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس وصحبهما.

وزار الوفد عائلة الشهيد سليماني في المنزل ناقلا التعزية الخاصة من سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، كما أدى الوفد صلاة الجنازة خلف سماحة الإمام القائد الخامنئي في جامعة طهران، ثم شارك الوفد في مراسم الدفن في كرمان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام