اليمن: قوى العدوان تفرج عن سفينة محملة بمادة الديزل بعد احتجازها لـ25 يوما

أفرجت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن الخميس عن السفينة “أدفنشر” وعلى متنها 30 ألف طن من مادة الديزل بعد أن احتجزها تحالف العدوان لمدة 25 يوماً في عرض البحر.

وأوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها أن “تحالف العدوان لايزال يحتجز تسع سفن نفطية محملة بـ 157 ألفاً و 203 أطنان من البنزين، و 93 ألفاً و 793 طناً من الديزل”.

وأشار البيان إلى أن “مدة احتجاز أولى تلك السفن وصلت إلى أكثر من 68 يوما”، وأكد أن “العدوان يمنع تلك السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة وذلك إمعاناً في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد البترولية”.

وأفاد البيان أن “قيادة الشركة وجهت المختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفينة أدفنشر للربط في الرصيف وبحسب الأولوية والاحتياج في حال مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لما من شأنه تغطية الاحتياجات الكاملة لمختلف القطاعات والحفاظ على الاستقرار التمويني في السوق المحلية”.

المصدر: موقع انصار الله