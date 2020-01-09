“نادي الأسير”: الحركة الأسيرة تهدد بخوض إضراب مفتوح عن الطعام

أكد “نادي الأسير الفلسطيني” الخميس أن “الحركة الأسيرة في سجن ريمون الذي يقبع به حوالي 700 أسيرا تهدد بخوض اضراب مفتوح عن الطعام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الانسانية والعادلة المتعلقة بتوفير الاحتياجات اللازمة ومنها الأغطية الشتوية”، وأشار إلى “إضراب تحذيري للأسرى قبل أيام تمثل بإرجاع وجبات الطعام”.

وأوضح النادي أن “إدارة سجن مجدو اعتدت على الاسرى بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم”، وأوضح أن “إدارة السجن نقلت قبل أيام 92 أسيراً من قسم (7) إلى قسم (4) الذي لا يتسع إلا لسبعين اسيراً فقط، بعد أن فاض القسم جراء الأمطار الغزيرة، مما أدى لإتلاف مقتنيات الاسرى واضطروا للنوم على الأرض بدون أغطية وهذا دفعهم للاحتجاج الذي قوبل بقمع قوات الاحتلال وضربهم والتنكيل بهم”.

وأضاف النادي أن “جرائم الاحتلال بحق الأسرى يتم توثيقها كافةً، ما يدعم ملف الأسرى في محكمة الجنايات الدولية”.

المصدر: فلسطين اليوم