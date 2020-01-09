النائب كنعان بعد اجتماع التكتل: نحن مع حكومة اختصاصيين وموقفنا لم ولن يتغير ودعم الرئيس المكلف لانجاز مهمته مفروغ منه وعلى الحكومة ان تحمل خطة انقاذية والمعايير تسري على الجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 18:36

النائب كنعان بعد اجتماع التكتل: نحن مع حكومة اختصاصيين وموقفنا لم ولن يتغير ودعم الرئيس المكلف لانجاز مهمته مفروغ منه وعلى الحكومة ان تحمل خطة انقاذية والمعايير تسري على الجميع

منذ 1 ساعة 9 January، 2020
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