النائب كنعان بعد اجتماع التكتل: نحن مع حكومة اختصاصيين وموقفنا لم ولن يتغير ودعم الرئيس المكلف لانجاز مهمته مفروغ منه وعلى الحكومة ان تحمل خطة انقاذية والمعايير تسري على الجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 18:36
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قائد القوة الجو ـ فضائية الإيرانية العميد حاجي زاده: إيران أنهت معادلة الرعب والمهم أنها كسرت الهيبة الأميركية
حاجي زاده: اغتيال القائد قاسم سليماني سيحدث تسونامي في المنطقة وبدأت معه ثورة جديدة ستجرف كل القواعد الأميركية
حاجي زاده: كان بإمكاننا قتل 500 جندي في هذه العملية لو أردنا ولا شك أن هناك قتلى ومصابين بين القوات الأميركية
القائد الجديد لقوة القدس العميد اسماعيل قاآني في رسالة الى السيد الخامنئي: وجهنا أول صفعة الى أكبر قوة في العالم
العميد اسماعيل قاآني: الهجوم الصاروخي الإيراني سيؤدي في نهاية المطاف إلى طرد أميركا من المنطقة
الحرس الثوري الإيراني: الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية غرب العراق كان جزءاً بسيطاً من قدراتنا الصاروخية
مستشار الإمام السيد علي الخامنئي: من اقترح عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه هو المخابرات الأميركية والموساد
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الشعوب تطالب بخروج الولايات المتحدة الأميركية من المنطقة
رئيسة مجلس النواب الأميركي: سنجري تصويتاً على مشروع قانون يهدف للحد من أعمال ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران
السيناتوران الجمهوريان (راند بول) و(مايك لي) يعلنان دعم مشروع القانون للحد من سلطات ترامب لشن حرب ضد ايران
الخارجية الإيرانية: الناتو أصبح أداة لتبرير تصرفات واشنطن والنظام الأميركي الإرهابي لم يتسبب سوى في الدمار والحرب
صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية : إعلان انتصار ترامب أمام إيران قصير النظر وسابق لأوانه
واشنطن تحظر تحليق طائراتها المدنية فوق العراق وايران ومياه الخليج وبحر عمان بعد ساعات من الرد الإيراني
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الضربات الإيرانية تسببت بالحد الأدنى من الأضرار وسنفرض عقوبات على ايران
ترامب: يجب على أمريكا وإيران العمل معاً في مواجهة تنظيم "داعش" ومستعدون للسعي للسلام مع كل من يسعى إليه
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض: الشهداء صنعوا نصراً على الإرهاب وعلى تنظيم "داعش" وسنبقى نذكرهم دائماً
الحديدة: العدوان السعودي ـ الأميركي يستهدف قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي بصاروخ كاتيوشا و17 قذيفة مدفعية
مصدر يمني: مصرع وجرح العشرات من قوات العدوان السعودي ـ الأميركي خلال صد محاولة زحفهم في الضالع
الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة: لن نستجيب لأي قرارات تصدرها محاكم الاحتلال تتعلق بالمسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمة في الضفة المحتلة وتعتقل شابين من مدينة بيت لحم ومخيم الغزة
رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع الصحافيين: الوضع في المنطقة غير جيد والوضع في لبنان يتدحرج
محتجون ينفذون اعتصاما أمام شركة كهرباء لبنان في كورنيش النهر شرق بيروت إعتراضا على التقنين القاسي في التيار الكهربائي
عودة الهدوء الى مدينة طرابلس بعد إشكالات ليلية بين الجيش ومحتجين على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة
السيد حسن نصرالله يتحدث باحتفال تكريمي للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
الاحتفال يقام بعد ظهر يوم الأحد 14:30 بالتوازي في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والنبطية وصور وبنت جبيل
النائب كنعان بعد اجتماع التكتل: نحن مع حكومة اختصاصيين وموقفنا لم ولن يتغير ودعم الرئيس المكلف لانجاز مهمته مفروغ منه وعلى الحكومة ان تحمل خطة انقاذية والمعايير تسري على الجميع
منذ 1 ساعة
9 January، 2020
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