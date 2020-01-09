العميد حاجي زاده: : لا شك ان هناك قتلى ومصابين بين القوات الاميركية رغم استهدافنا مراكز القيادة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 15:08

العميد حاجي زاده: : لا شك ان هناك قتلى ومصابين بين القوات الاميركية رغم استهدافنا مراكز القيادة

منذ 23 mins 9 January، 2020
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