حاجي زاده: كان بإمكاننا قتل 500 جندي في هذه العملية لو اردنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 15:08
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القائد الجديد لقوة القدس العميد اسماعيل قاآني في رسالة الى السيد الخامنئي: وجهنا أول صفعة الى أكبر قوة في العالم
العميد اسماعيل قاآني: الهجوم الصاروخي الإيراني سيؤدي في نهاية المطاف الى طرد أميركا من المنطقة
الحرس الثوري الإيراني: الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية غرب العراق كان جزءاً بسيطاً من قدراتنا الصاروخية
مستشار الإمام السيد علي الخامنئي: المخابرات الأميركية والموساد هم من اقترحوا عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الشعوب تطالب بخروج الولايات المتحدة الأميركية من المنطقة
رئيسة مجلس النواب الأميركي: سنجري تصويتا على مشروع قانون يهدف للحد من أعمال ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران
السيناتوران الجمهوريان (راند بول) و(مايك لي) يعلنان دعم مشروع القانون للحد من سلطات ترامب لشن حرب ضد ايران
الخارجية الإيرانية: الناتو أصبح أداة لتبرير تصرفات واشنطن والنظام الأميركي الإرهابي لم يتسبب سوى في الدمار والحرب
صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية : إعلان انتصار ترامب أمام إيران قصير النظر وسابق لأوانه
مجلة "نيوزويك": 180 وقفة احتجاجية في أميركا اليوم ضد سياسة ترامب بما في ذلك العاصمة واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس
شبكة (سي أن أن): وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات الأميركية تحذران في تقرير استخباراتي من التهديد السايبيري لإيران
واشنطن تحظر تحليق طائراتها المدنية فوق العراق وايران ومياه الخليج وبحر عمان بعد ساعات من الرد الإيراني
وزير الحرب الأميركي: ايران أطلقت عددا من الصواريخ البالستية من 3 مواقع وسقط 11 صاروخا على الاقل على قاعدة عين الاسد
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الضربات الإيرانية تسببت بالحد الأدنى من الأضرار وسنفرض عقوبات على ايران
ترامب: يجب على أمريكا وإيران العمل معاً في مواجهة تنظيم "داعش" ومستعدون للسعي للسلام مع كل من يسعى إليه
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض: الشهداء صنعوا نصراً على الإرهاب وعلى تنظيم "داعش" وسنبقى نذكرهم دائماً
خلية الاعلام الحربي العراقي: صاروخان من نوع "كاتيوشا" سقطا على المنطقة الخضراء وسط بغداد دون وقوع أي إصابات
التلفزيون السوري: مضادات الجيش تسقط طائرة مسيرة للارهابيين في محيط بلدة أصيلة بريف حماة الشمالي الغربي
وكالة سانا السورية: مقتل 4 عسكريين أتراك بانفجار سيارة مفخخة بريف رأس العين شمال سوريا
الحديدة: العدوان السعودي ـ الأميركي يستهدف قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي بصاروخ كاتيوشا و17 قذيفة مدفعية
مصدر يمني: مصرع وجرح العشرات من قوات العدوان السعودي ـ الأميركي خلال صد محاولة زحفهم في الضالع
الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة: لن نستجيب لأي قرارات تصدرها محاكم الاحتلال تتعلق بالمسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمة في الضفة المحتلة وتعتقل شابين من مدينة بيت لحم ومخيم الغزة
محتجون ينفذون اعتصاما أمام شركة كهرباء لبنان في كورنيش النهر شرق بيروت إعتراضا على التقنين القاسي في التيار الكهربائي
عودة الهدوء الى مدينة طرابلس بعد إشكالات ليلية بين الجيش ومحتجين على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة
منظمة الطوارئ في محافظة مازندران الايرانية : 19 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 24 آخرون في انقلاب حافلة شمالي البلاد
نفوق أكثر من مليار حيوان جراء حرائق أستراليا المتواصلة منذ شهر سبتمبر الماضي
السيد حسن نصرالله يتحدث باحتفال تكريمي للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
الاحتفال يقام بعد ظهر يوم الأحد 14:30 بالتوازي في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والنبطية وصور وبنت جبيل
حاجي زاده: كان بإمكاننا قتل 500 جندي في هذه العملية لو اردنا
منذ 27 mins
9 January، 2020
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