حاجي زاده: كان بإمكاننا قتل 500 جندي في هذه العملية لو اردنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2020 - 15:08

حاجي زاده: كان بإمكاننا قتل 500 جندي في هذه العملية لو اردنا

منذ 27 mins 9 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة