قائد قوة الجوفضاء الايرانية العميد حاجي زاده: وجود أميركا في المنطقة بات في خطر وأدعوها للاتعاظ مما حصل معها ومغادرة المنطقة طوعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 15:08

قائد قوة الجوفضاء الايرانية العميد حاجي زاده: وجود أميركا في المنطقة بات في خطر وأدعوها للاتعاظ مما حصل معها ومغادرة المنطقة طوعاً

منذ 29 mins 9 January، 2020
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