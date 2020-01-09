حاجي زاده: كان بإمكاننا استهداف مقرات استقرار القوات الأميركية في القاعدة لكننا تجنبنا ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 15:08

حاجي زاده: كان بإمكاننا استهداف مقرات استقرار القوات الأميركية في القاعدة لكننا تجنبنا ذلك

منذ 40 mins 9 January، 2020
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