“غوغل” يقرأ عنك النصوص قريباً

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية “غوغل” أن مساعدها المعتمد على الذكاء الاصطناعي Google Assistant سوف يكون قادراً قريباً على قراءة مواقع صوتياً. وقد يوفر ذلك وصولاً أسهل إلى المعلومات بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

وبحسب التفاصيل التي أُعلن عنها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، ستتم ترجمة النص إلى 42 لغة قبل قراءته إذا كان المحتوى مكتوباً بلغة لا يفهمها المستخدم.

وكل ما على المستخدم القيام به هو تحميل الموقع على هاتف يعمل بنظام “أندرويد”، ثم إلقاء عبارة Hey Google, read it أو Hey Google, read this page، وعندها سيقرأ الصفحة.

وتقول “غوغل” إنها تعمل على تطوير الإعدادات حتى يمكن للمستخدم المتابعة مع النص أثناء قراءته. وسيتم طرح الميزة في وقت لاحق من هذا العام، ولأنها تعتمد على مساعد “غوغل”، ستكون حصرية على هواتف “أندرويد”.

المصدر: العربي الجديد