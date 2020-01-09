الأركان الايرانية: ضرب قاعدة “عين الأسد” أظهر هشاشة القدرات الأميركية

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الايرانية العميد محمد رضا آشتياني أن ضرب قاعدة “عين الأسد” في العراق، “أظهر هشاشة القدرات والهيمنة الأميركية”. وأوضح العميد آشتياني، في تصريح الخميس، أن “اميركا ومع كل دعايتها حول قدراتها بالدفاع الجوي واعتراض واسقاط الصواريخ، ظلت عاجزة أمام الهجمة الصاروخية الايرانية ولم تفعل شيئاً”. وأشار إلى أن “ضرب قاعدة أميركية يظهر إنتصار محور المقاومة، الذي وبإذن الله سيمضي قدماً بقوة وثبات”.

وأكد “وجود أفراد كالشهيد سليماني في القوات المسلحة صامدون باقتدار، وأن البلاد مليئة بأبطال من امثاله وقد اثبت التاريخ أنه كلما رحل شخص من بيننا يعمل بديله بصورة اقوى منه”. يُذكر أن الحرس الثوري الايراني وردا على عملية اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، قم بدك قاعدة “عين الأسد” الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق وكذلك قاعدة اميركية في محافظة اربيل في اقليم كردستان العراق بعشرات الصواريخ البالستية (ارض -ارض) فجر الاربعاء.

المصدر: فارس