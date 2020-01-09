ذبيان: الرد الإيراني أوصل رسالة واضحة للمحتل الأميركي بأن وجوده لم يعد آمناً

أشار رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان الى أن الرد الإيراني الأولي على اغتيال اللواء الشهيد قاسم سليماني من خلال إستهداف قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق، يثبت بالدليل القاطع أن الجمهورية الإسلامية في إيران تعد وتفي، فكيف إذا كان هذا الوعد صادراً عن سماحة المرشد الأعلى الإمام علي الخامنئي؟

ولفت ذبيان الى أن أهمية الرد الإيراني تكمن بأنها جاءت في العراق حيث تم اغتيال الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، وهذه رسالة يفهمها المحتل الأميركي جيداً، ومغزاها أن وجوده لم يعد آمنا في منطقتنا، وبالتالي ستُخرج دماء اللواء سليماني والقائد المهندس الغزاة الأميركيين من منطقتنا، وقد بدأ الإعلان الأميركي عن خطوات للإنسحاب من عدد من الدول العربية.

وختم ذبيان مؤكداً أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من المفاجآت للمحتل الأميركي ومن خلفه كيان العدو الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة، وهذا ما أشار اليه سماحة السيد حسن نصرالله حيث أشار الى أن سقوط أميركا في المنطقة سيجعلنا أقرب الى تحرير فلسطين، وهكذا تكون دماء اللواء الشهيد سليماني أثمرت نصراً وتحريرا لفلسطين وقدسها التي حمل لوائها وقضى على دربها شهيداً.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام