وفد حزب الله من بكركي: نقوم بكل ما يسهل تشكيل الحكومة بسرعة

شدد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد، اثر لقائه مع وفد من الحزب، اليوم الخميس، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة”، مؤكدا انه “يجب على كل الأفرقاء تقديم التسهيلات للاسراع في تشكيلها في أقرب وقت ممكن”.

وقال “إن الامور التي تمر في المنطقة بغض النظر عن تفصيلاتها تشكل حافزا آخر للجميع من اجل تشكيل الحكومة”. واضاف “ما نعرفه من الجميع أن كل الاطراف الموجودة في لبنان بدءا من الرئيس المكلف حسان دياب والقوى السياسية الاخرى، الكل حريص على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن والكل يبذل جهدا على هذا الصعيد”.

واكد “اننا نحاول مع الاطراف الاخرى ان تتشكل هذه الحكومة اسرع مما تشكلت به الحكومات السابقة، لأن الظروف في المراحل السابقة كانت تسمح ان يطول وقت تشكيل الحكومات الا ان الظروف الآن غير مناسبة”. وشدد “نحن مع اي حكومة تشكل بسرعة ويتوافق عليها الجميع”.

وقال السيد ابراهيم امين السيد “قد يكون لدينا رؤية بهذا الاتجاه او ذاك الاتجاه وهذا الامر طبيعي في لبنان ولكن الظروف الموجودة الآن ما زالت قائمة من اجل تشكيل حكومة متفق عليها وتقوم بواجباتها”.

وأعلن اننا “نقوم بكل ما يسهل تشكيل الحكومة، وموضوع تغيير اسماء باسماء اخرى من اجل اعتبارات سياسية لم يحصل مطلقا وما زلنا على الموقف الذي نحن فيه، وهو السعي الجدي مع كل الاطراف للوصول الى توافق الجميع على تشكيل الحكومة في اسرع وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام