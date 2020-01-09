الصين: انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ازدراء للالتزامات الدولية

صرّح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ الخميس، أن انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، “يعتبر ازدراء للالتزامات الدولية”. وقال قنغ شوانغ في إيجاز إعلامي “إن انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني يعتبر ازدراء للقانون الدولي والالتزامات الدولية، وأن السبب الرئيسي للأزمة حول الصفقة النووية الإيرانية يعود إلى ممارسة أقصى ضغط على إيران وعرقلة تنفيذ الصفقة من قبل أطراف أخرى”.

يذكر أنه سبق وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجب على الدول الضامنة الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والعمل على صياغة اتفاقية جديدة. وكانت واشنطن من جانبها قد أعلنت انسحابها من خطة العمل في 8 أيار/مايو 2018.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية