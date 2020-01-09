مصدر في هيئة الطيران المدني الإيراني لـ”سبوتنيك”: فريق من أوكرانيا يصل إلى طهران للمشاركة في التحقيقات حول حادث سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 11:26

مصدر في هيئة الطيران المدني الإيراني لـ”سبوتنيك”: فريق من أوكرانيا يصل إلى طهران للمشاركة في التحقيقات حول حادث سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة

منذ 18 mins 9 January، 2020
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