أحد عشر قتيلا في تفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا

قتل ثمانية لاجئين وثلاثة جنود في اشتباكات مسلحة دارت بين إرهابيين وجنود في شمال شرق نيجيريا وتخللها تفجير انتحاري واحتراق مخيم للاجئين، كما أفاد مسؤولون.

وقال مصدر أمني طالبا عدم نشر اسمه إنه أثناء اشتباكات مسلحة دارت عصر الثلاثاء بين قوة عسكرية وعناصر من داعش في غرب أفريقيا في مونغونو (135 كلم شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو) انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور

قافلة عسكرية. وأضاف المصدر أن “الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين بجروح”.

وقال مصدر أمني ثان “كان تفجيرا انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف إحدى المركبات العسكرية خلال قتال عنيف”. وأوضح المصدر أن العشرات من مقاتلي التنظيم الجهادي هاجموا على متن شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة مدينة مونغونو وطوقوها من جهات عدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية