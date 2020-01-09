مادورو يأمر بإجراء مناورات عسكرية منتصف الشهر المقبل

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء بإجراء مناورات عسكرية في المدن الرئيسية في البلاد يومي 15 و16 شباط/فبراير، أي بعد أقل من خمسة أشهر من مناورات مماثلة أجراها الجيش على الحدود مع كولومبيا.

وقال مادورو في خطاب ألقاه بحضور كبار ضباط الجيش وقيادة المجموعات المدنية التي ستشارك أيضا في المناورات “سنجري أولى مناوراتنا العسكرية للعام 2020، مناورات عسكرية خاصة لنشر نظام الدفاع ولنشر الجيش بأكمله”.

وأضاف أن هذه المناورات ترمي لتحضير المشاركين فيها “للدفاع عن المدن”، معددا خمسا من كبرى مدن البلاد هي العاصمة كراكاس وماراكاي وفالنسيا وباركيسيميتو وماراكايبو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية