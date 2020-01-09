انحسار العاصفة في حاصبيا والثلوج حاصرت مواقع الجيش واليونيفيل

انحسرت العاصفة التي ضربت منطقة حاصبيا والعرقوب، والتي بلغت ذروتها خلال ساعات الليل مصحوبة ببرق ورعد ورياح عاتية، انخفضت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وتساقطت الثلوج ابتداء من ارتفاع 900 متر، فأقفلت طريق شبعا – راشيا الوادي وشبعا – الهبارية، وشبعا – كفرشوبا. كما حاصرت الثلوج مواقع للجيش وقوات “اليونيفيل” في تلال سدانة ومحيط شبعا وكفرشوبا.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، تقوم آليات وزارة الأشغال العامة بجرف الثلوج وفتح الطرق لتسهيل حركة المواطنين.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة بسيول جرفت معها الحصى والوحول إلى وسط الطرق وحولتها إلى مستنقعات، وبانهيارات على جانبي الطريق في العرقوب وحاصبيا، بالاضافة الى فيضان ضفاف الحاصباني الذي ارتفع منسوب مياهه إلى أعلى معدلاته هذا العام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام