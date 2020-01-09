غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحا في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2020 - 09:24

غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحا في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 9 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة