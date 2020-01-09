غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحا في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 09:24
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السيد حسن نصرالله يتحدث باحتفال تكريمي للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
الاحتفال يقام بعد ظهر يوم الأحد 14:30 بالتوازي في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والنبطية وصور وبنت جبيل
مراسل سي أن أن: ترامب لم يسمح لنا بسؤاله وأردنا منه السماح بإجراء بث حي من قاعدة عين الأسد لكن مكتبه رفض
صحيفة الإندبندنت عن أطباء نفسيين عقب بيان الرئيس الأميركي: ترامب خطير وعاجز وعلى الكونغرس اتخاذ إجراء عاجل بحقه
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الضربات الإيرانية تسببت بالحد الأدنى من الأضرار وسنفرض عقوبات على ايران
ترامب: يجب على أمريكا وإيران العمل معاً في مواجهة تنظيم داعش ومستعدون للسعي للسلام مع كل من يسعى إليه
وزير الحرب الأميركي: ايران أطلقت عددا من الصواريخ البالستية من 3 مواقع وسقط 11 صاروخا على الاقل على قاعدة عين الاسد
رئيسة مجلس النواب الأميركي: سنجري تصويتا على مشروع قانون يهدف للحد من أعمال ترامب العسكرية فيما يتعلق بشأن إيران
مصادر عراقية: قصف صاروخي على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد
السيد عبد الملك الحوثي: أمريكا تخطت كل الحدود في عملية الاغتيال وإيران هي الدولة الوحيدة التي تتصدى للهجمة الأمريكية
عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي: ما أعلنه الإيرانيون من استمرار الرد من أهم موجبات الردع
الرئيس ميشال عون: الخروقات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان تهدد الاستقرار القائم في الجنوب وعلى طول الحدود
الرئيس نبيه بري في الأربعاء النيابي: العدوان على العراق شكّل تصعيداً خطيراً سيغير ملامح الصراع ويقطع كل الخطوط الحمراء
الرئيس بري: المرحلة تستدعي حكومة لم شمل وطني تقدم مصلحة لبنان وسأحدد جلسة لإقرار موازنة 2020 قبل نهاية الشهر
غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحا في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
9 January، 2020
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