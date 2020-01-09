حكومة الوفاق الليبية ترحب بنتائج لقاء بوتين وأردوغان في إسطنبول

رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس العاصمة بنتائج اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في إسطنبول بشأن الأزمة الليبية والهجوم على العاصمة طرابلس.

وقال المجلس الرئاسي في بيان صحفي إن :”المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تابع اللقاء الذي جمع بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في إسطنبول، امس الأربعاء، والبيان الصادر عنه”.

وأضاف :” ويثمن المجلس الرئاسي ويرحب بمساعي الدول الصديقة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا”​​​.

وأكد على أنه :”يحرص دائماً على حقن الدماء وسلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة”.

وأوضح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أن “الحرب التي يخوضها جيشنا الوطني وثوارنا البواسل اليوم هي حرب فرضها المعتدي والدول الداعمة له للانقلاب على المسار الديمقراطي”.

ورحب المجلس الرئاسي الليبي: “بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب طبقاً لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة”.

واتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.

ودعا بوتين، وأردوغان أطراف الأزمة الليبية، إلى إعلان هدنة اعتبارا من ليلة السبت إلى الأحد.

المصدر: وكالة سبوتنيك