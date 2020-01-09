البيت الأبيض: ترامب ونتنياهو ناقشا قضايا إقليمية حساسة في اتصال هاتفي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 03:24

البيت الأبيض: ترامب ونتنياهو ناقشا قضايا إقليمية حساسة في اتصال هاتفي

منذ 2 ساعة 9 January، 2020
أخبار موقع المنار

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