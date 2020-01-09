عبد المهدي يبحث مع السفيرين الالماني والفرنسي تطورات الاوضاع الايرانية – الامريكية

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء تطورات الأزمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم العالميين مع السفيرين الألماني والفرنسي لدى العراق.

وجرى خلال اللقاء بحث وتأكيد ضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد والسعي لقيام جميع الدول، وبالأخص الاوربية بدورها بدعم العراق ونزع فتيل الأزمة وتجنيب العالم ويلات الحرب.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء لزواره دور العراق الإيجابي في محيطه الإقليمي والدولي وموقفه من الأزمة الحالية، ورفضه انتهاك سيادته، ورؤيته لتحقيق السلم وإبعاد مخاطر الحرب عن دول المنطقة والعالم، وضرورة التعاون من أجل تحقيق التهدئة وحفظ أمن وإستقرار وسيادة الدول وحفظ مصالحها.

المصدر: موقع المنار