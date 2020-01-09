محامون عراقيون يرفعون دعوى قضائية ضد السفارة الأميركية

رفع عدد من المحامين العراقيين، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد السفارة الأميركية في بغداد. وبحسب الوثيقة التي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منها وحملت تواقيع ثلاثة محامين ، جاءت الدعوى بسبب “استيلاء السفارة على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 180 دونماً في منطقة تعتبر من اهم مناطق العاصمة”.

وقال المحامون في الوثيقة المقدمة إلى رئيس الادعاء العام في العراق ” بالنظر لقيام سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالاستيلاء على ارض تقدر مساحتها بـ 180 دونم في منطقة تعتبر من أهم مناطق العاصمة بغداد ضمن محيط القصر الرئاسي ( القصر الجمهوري سابقا) بحجة بناء سفارة لدولتهم على هذه الأرض “.

وأضاف المحامون انه: ” وبالنظر لما يتمتع به سيادتكم من صلاحية تفعيل سلطة القانون للمطالبة بالحق العام ، لذا يرجى التفضل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة هذه الأرض العائدة للدولة العراقية من سفارة الولايات المتحدة الأميركية وكذلك المطالبة بالتعويضات المالية المناسبة عن ذلك للأسباب التالية 1: تقع هذه الأرض الشاسعة في منطقة لها رمزية لسيادة الدولة العراقية ولا يوجد ما يؤيد الحصول على الأرض بطرق قانونية سليمة ، 2 : قيام السفارة الأميركية ببناء منشآت كبيرة على هذه الارض غير معلومة النشاطات ، 3: حساسية هذا الموقع لما يمثله من أهمية استراتيجية لكونه قريب من جميع الأجهزة الحكومية المهمة “.

وتقع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء “المحصنة” وسط بغداد ، هي أكبر سفارة بنيت في العالم من حيث المساحة والتكلفة المادية، فهي تفوق مساحة الفاتيكان، ومجالها أكبر 6 مرات من مساحة مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: سبوتنيك