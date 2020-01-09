ستولتنبرغ يؤكد على عزم “الناتو” المساهمة بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” يانس ستولتنبرغ، على نية الحلف للانخراط والمشاركة في منطقة الشرق الأوسط، وذاك لضمان الاستقرار في المنطقة و “مكافحة الإرهاب، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الطرفين.

وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي:” أجرى الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، مكالمة هاتفية يوم الأربعاء 8 كانون الأول/يناير 2020، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التطورات في الشرق الأوسط. وناقشا الوضع في المنطقة ودور الناتو.” وأضاف البيان: “طلب ترامب من ستولتنبرغ أن يشارك حلف الناتو بشكل أكبر في الشرق الأوسط. “

وتابع البيان على الموقع الرسمي لحلف الناتو:” واتفق الطرفان على أن حلف شمال الأطلسي، يمكن له أن يساهم بشكل أكبر وأوسع في عملية الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي. كما وافق الطرفين على البقاء على اتصال وثيق بشأن هذه القضية.”

المصدر: سبوتنيك