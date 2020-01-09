قائد هيئة الأركان الأمريكية: 11 صاروخاً إيرانيا سقطوا على قاعدة عين الأسد ودمروا منشآت وعتادا وطائرات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2020 - 01:52

قائد هيئة الأركان الأمريكية: 11 صاروخاً إيرانيا سقطوا على قاعدة عين الأسد ودمروا منشآت وعتادا وطائرات

منذ 1 ساعة 9 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة