الوكالة الوطنية: اصابة 12 شخصا بينهم 3 عسكريين بجروح ورضوض وحالات اختناق جراء الاشتباك بين متظاهرين والجيش أمام وداخل شركة كهرباء قاديشا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 00:22

الوكالة الوطنية: اصابة 12 شخصا بينهم 3 عسكريين بجروح ورضوض وحالات اختناق جراء الاشتباك بين متظاهرين والجيش أمام وداخل شركة كهرباء قاديشا

منذ 40 mins 8 January، 2020
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