مجلس النواب الأميركي يصوت الخميس على قرار يمنع ترامب من خوض حرب ضد إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 00:22

مجلس النواب الأميركي يصوت الخميس على قرار يمنع ترامب من خوض حرب ضد إيران

منذ 55 mins 8 January، 2020
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