خلية الاعلام الامني في العراق: سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل “المنطقة الخضراء” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2020 - 00:22

خلية الاعلام الامني في العراق: سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل “المنطقة الخضراء”

منذ 1 ساعة 8 January، 2020
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