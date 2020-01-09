الجيش يبقي على إجراءاته عند مداخل شركة كهرباء قاديشا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الجيش اللبناني ابقى على إجراءاته عند مداخل شركة كهرباء قاديشا في البحصاص.

وسجل تدافع بين وحدات مكافحة الشغب والمحتجين الذين اعتصموا في المكان احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي ما اضطر الجيش إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع في مواجهة رشق عناصره بالحجارة وسقوط جرحى في صفوفه وآخرين من المحتجين.

توازيا قطع المحتجون الطريق عند تقاطع البحصاص – طرابلس القريب من الشركة وعمل الجيش على إعادة فتحها.

وعند بولفار فؤاد شهاب قطع شبان الطريق قبالة مصرف لبنان بالاطارات المشتعلة. كما وقطع محتجون الطريق عند دوار أبو علي في منطقة التبانة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام