ستولتنبرغ يؤكد على عزم “الناتو” الانخراط بشكل أكبر في منطقة “الشرق الأوسط” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 22:50

ستولتنبرغ يؤكد على عزم “الناتو” الانخراط بشكل أكبر في منطقة “الشرق الأوسط”

منذ 23 mins 8 January، 2020
أخبار موقع المنار

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