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January 8 2020 - 21:18

استمرار التقنين القاسي للكهرباء في المناطق ومواطنون ينفذون احتجاجات

منذ 26 mins 8 January، 2020
خريطة لبنان
لبنان

ترزح العديد من المناطق اللبنانية منذ فترة تحت تقنين قاس للتيار الكهربائي بحيث ان ساعات التغذية المعتادة التي يصل اقصاها الى 14 ساعة باتت لا تصل الى اكثر من 6 او 7 ساعات في كثير من المناطق بل اقل مما حرك عدة احتجاجات شعبية.

في الضاحية الجنوبية لبيروت يستمر التقنين القاسي للكهرباء منذ عدة اسابيع والذي ازدادت حدته في الايام الاخيرة.

كما شهدت اليوم العاصمة بيروت منذ الثانية والنصف فجرا انقطاعا شبه متواصل في التيار الكهربائي في عدد كبير من الاحياء.

في النبطية وقراها ايضا تقنين قاس متواصل منذ فترة للتيار الكهربائي.

في منطقة سيروب في صيدا خرج عدد من المواطنين الى الشارع اليوم احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي من جهة وتقنين ساعات التغذية من قبل اصحاب المولدات الكهربائية من جهة ثانية.

مدينة طرابلس ومناطق الشمال شهدت بالاضافة الى التقنين الذي يصل الى 18 ساعة انقطاعاً كلّياً للتيار الكهربائي منذ الساعة الثانية من فجر اليوم حتى المساء..

ومساء اليوم دخل عشرات من المحتجين على زيادة التقنين في التيار الكهربائي في طرابلس والجوار، الى مركز “شركة كهرباء قاديشا” في البحصاص، لاسيما مبنى ورش الشركة والصالات والمكاتب ومركز التحكم بالتقنين وغرفة العمليات، وقد تمكن عناصر الجيش اللبناني من إخراجهم بعد حصول تدافع.

 

 

 

المصدر: الوكالة الوطنية + مواقع اخبارية

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