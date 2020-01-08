وزير الخارجية الفرنسي: لا علاقة ل “التحالف الدولي” باغتيال سليماني وكان بمبادرة أميركية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2020 - 21:18

وزير الخارجية الفرنسي: لا علاقة ل “التحالف الدولي” باغتيال سليماني وكان بمبادرة أميركية

منذ 59 mins 8 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة