استطلاع لمركز “بيو” الأميركي: 29 % فقط من الرأي العام العالمي يرون ان ترامب يتخذ “قرارات جيدة” في حين رأى 64 % العكس (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2020 - 21:18

استطلاع لمركز “بيو” الأميركي: 29 % فقط من الرأي العام العالمي يرون ان ترامب يتخذ “قرارات جيدة” في حين رأى 64 % العكس (ا ف ب)

منذ 2 ساعة 8 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة