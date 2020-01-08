المتحدث باسم لجنة الامن القومي الايرانية: الاميركيون تحت مرمى صواريخنا في اي نقطة من المنطقة وفي حال ردهم سيتم التعامل معهم بشكل قاطع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 19:48

المتحدث باسم لجنة الامن القومي الايرانية: الاميركيون تحت مرمى صواريخنا في اي نقطة من المنطقة وفي حال ردهم سيتم التعامل معهم بشكل قاطع

منذ 8 mins 8 January، 2020
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