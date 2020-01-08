“الجبهة الديمقراطية”: نقف بجانب الشعبين الايراني والعراقي بمواجهة العدوان الامريكي الاسرائيلي

قال عضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” فتحي كليب إن “الرد الايراني السريع على جريمة اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني ورفيقه ابو مهدي المهندس تؤكد المصداقية العالية التي تحلت بها القيادة الايرانية”.

وشدد كليب الاربعاء على ان “الرد الايراني أسقط المنطق الذي يسعى الرئيس الامريكي الى فرضه بأنه قادر على قتل القادة والمقاومين دون ثمن”، وتابع “الرد الايراني اليوم يسقط هذه المعادلة التي تريد ان تجعل من دمائنا لعبة في يد التحالف الامريكي الاسرائيلي ويمنع تكريس هذه الذهنية الاستعمارية وطريقة تتعاطيها مع شعوبنا”.

وأكد كليب على “وقوف الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة الى جانب الشعبين الايراني والعراقي في مواجهة التحالف الامريكي الاسرائيلي وعدوانهما على شعوب امتنا العربية والاسلامية”.

المصدر: بريد الموقع