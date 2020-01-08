الوفاق: النظام البحريني مستمر في احكام الاعدام على خلفية سياسية

أعلنت جمعية الوفاق في البحرين ان “النظام البحريني اصدر أحكاماً بالإعدام ضد المواطنين محمد رمضان وحسين علي وذلك بعد نقض الحكم واعادته للمحكمة ضمن حملات النظام في المحاكمات غير القانونية على خلفية سياسية بحته”.

وادانت الوفاق الحكم بالاعدام ووصفته بالسلوك الذي يكشف ضعف وهزالة النظام الحاكم وتغوله في الخيارات الامنية في مواجهة الحراك الشعبي السلمي والمتحضر.

واعتبرت الوفاق ان “تمادي النظام البحريني في معاقبة ومحاكمة معارضيه والذين يمثلون غالبية شعب البحرين يعكس حجم الازمة الدستورية والسياسية وازمة الثقة بين النظام الاستبدادي والشعب”.

واستنكرت الوفاق الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي والدول الداعمة للنظام البحريني الذي يمارس انتهاكاته مستنداً على دعمها واكاذيبها التي لا تنقطع من أجل تشويه صورة الحراك الشعبي الوطني.

المصدر: الوفاق