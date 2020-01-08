أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يتقدمون بمشروع قرار يندد بتهديدات ترمب بمهاجمة المواقع الثقافية الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2020 - 19:48

أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يتقدمون بمشروع قرار يندد بتهديدات ترمب بمهاجمة المواقع الثقافية الإيرانية

منذ 35 mins 8 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة