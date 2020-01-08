كيف تأثرت المناطق اللبنانية باحوال الطقس اليوم؟

يستمر الطقس الممطر والمثلج على المرتفعات مع درجات حرارة متدنية حتى يوم الجمعة المقبل. واليوم سجل تساقط غزير للامطار وثلوج على 900 متر ووقعت بعض الاضرار والفيضانات :

– تساقطت الثلوج على مناطق راشيا والبقاع الغربي على 900 متر، وقد وصلت سماكتها في دير العشاير وينطا وعيحا وعين عطا وميذون وعين التينة الى 15 سم.

– تسببت الامطار الغزيرة التي تساقطت اليوم بكميات كبيرة، باغراق الطريق الساحلي الذي يربط مدينة صور بالناقورة، لا سيما في محلة رأس العين، حيث اعاقت المياه حركة السير.

– تسببت الفيضانات باحداث اضرار في عدد من الخيم البلاستيكية الزراعية في منطقة صور.

– أدت غزارة المياه الى حدوث انخساف في الطريق الفرعية في شارع المدرسة الدينية في مدينة صور، كما سجل انهيار احد الجدران.

– عزلت الثلوج التي تساقطت منذ فجر اليوم عددا من قرى العرقوب، فوصلت سماكتها في شبعا الى حدود ال 10 سم، وفي كفرشوبا الى حدود ال8 سم، وتعتبر طريق شبعا -حاصبيا وشبعا- كفرشوبا حذرة وسالكة لسيارات الدفع الرباعي، وتعمل الجرافات التابعة لوزارة الأشغال والبلديات على اعادة فتحها. كذلك قطعت طريق شبعا راشيا الوادي عبر عين عطا، بعدما تجاوزت الثلوح 25 سم.

– غطت الثلوج بلدات الريحان وعرمتى وكفرحونة في جنوب لبنان، وعملت جرافات اتحاد بلديات الريحان بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة على فتح الطرقات.

– شكلت الامطار الغزيرة في النبطية واقليم التفاح بركا ومستنقعات، وسيولا جارفة، وأدت الى تفجر الينابيع في اعالي اقليم التفاح، لا سيما في منطقتي جرجوع واللويزة، حيث تدفقت المياه في مجرى نهر الزهراني الذي فاضت مياهه على جانبيه، كما ارتفع منسوب نهر الليطاني. وتدنت الحرارة بشكل ملحوظ.

– أدت السيول الى ارتفاع منسوب نهري الحاصباني والوزاني، كما أغرقت الأمطار الحقول في وادي خنسا والماري وعين عرب وألحقت اضرارا فادحة بالمزروعات، في حين اقتلعت الرياح العاتية بعض الخيم البلاستيكية.

– تجمعت مياه الامطار صباح اليوم عند مفرق الجامعة اللبنانية في الحدث، وعملت عناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة على تسهيل مرور السيارات.

– تأثرت منطقة صيدا بالمنخفض الجوي، فتوقفت حركة الملاحة في الميناء ولازم الصيادون منازلهم بسبب الأنواء بعدما بلغ ارتفاع الموج 4 أمتار.

– أدى تساقط الامطار الغزيرة الى انهيار جزئي في حائط احدى الحدائق التابعة لمبنى سكني في الهلالية – شرق صيدا، دون وقوع أضرار.

– تسببت العاصفة وسرعة الرياح باقتلاع خيمة للحراك في حديقة محمد الناتوت عند تقاطع ايليا، ما ادى الى تضرر عدد من السيارات الموجودة في المكان.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام